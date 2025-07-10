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Во время атаки РФ было повреждено посольство Ватикана в Киеве

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 22:19
Во время атаки РФ было повреждено посольство Ватикана в Киеве
ФОТО: VATICAN NEWS

Нунций (посол) Святого Престола в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас сообщил, что во время ночной атаки России на Киев незначительные повреждения получило посольство Ватикана в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News

Детали: По словам Кульбокаса, во время массированной российской атаки на Киев ночью повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.

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"Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов", – подчеркнул нунций.

 
Осколки, подобраные на территории нунциатуры в Киеве
ФОТО: VATICAN NEWS

Он добавил, что дипломаты Святого Престола лично слышали взрывы недалеко от посольства и видели поврежденные гражданские здания в нескольких десятках метров.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также повреждены гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти довольно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", – добавил Кульбокас.

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Он уточнил, что сотрудники нунциатуры не пострадали, и подчеркнул, что она расположена в Шевченковском районе Киева, где находится немало посольств других государств.

Напомним:

ВатиканКиевроссийско-украинская война
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