Через російські обстріли Купʼянщини загинули двоє людей, ще четверо постраждали

10 липня російські війська кілька разів атакували населені пункти Купʼянського району Харківщини. Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних мешканців, ще четверо людей дістали поранення або перебувають у стані гострого шоку.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 10:00 окупанти обстріляли село Канцедалівка – поранень зазнала 59-річна жінка.

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Пізніше ворог вдарив по зупинці громадського транспорту в Купʼянську, у результаті чого загинув чоловік.

Близько 14:20 окупанити з артилерії атакували село Мирне. Внаслідок обстрілу 57-річний чоловік дістав поранення, а 66-річна жінка – гострий шок.

Увечері під вогнем опинився житловий квартал у самому Купʼянську. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, жінка 72 років зазнала гострої стресової реакції.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).