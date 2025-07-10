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Через російські обстріли Купʼянщини загинули двоє людей, ще четверо постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 23:40
Через російські обстріли Купʼянщини загинули двоє людей, ще четверо постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

10 липня російські війська кілька разів атакували населені пункти Купʼянського району Харківщини. Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних мешканців, ще четверо людей дістали поранення або перебувають у стані гострого шоку.

Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Деталі: За даними слідства, близько 10:00 окупанти обстріляли село Канцедалівка – поранень зазнала 59-річна жінка.

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Пізніше ворог вдарив по зупинці громадського транспорту в Купʼянську, у результаті чого загинув чоловік.

Близько 14:20 окупанити з артилерії атакували село Мирне. Внаслідок обстрілу 57-річний чоловік дістав поранення, а 66-річна жінка – гострий шок.

Увечері під вогнем опинився житловий квартал у самому Купʼянську. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, жінка 72 років зазнала гострої стресової реакції.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Харківська областьжертвиросійсько-українська війна
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