Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российских обстрелов Купянщины погибли два человека, еще четверо пострадали

Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 23:40
Из-за российских обстрелов Купянщины погибли два человека, еще четверо пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

10 июля российские войска несколько раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей, еще четыре человека получили ранения или находятся в состоянии острого шока.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 10:00 оккупанты обстреляли село Канцедаловка - ранения получила 59-летняя женщина.

Реклама:

Позже враг ударил по остановке общественного транспорта в Купянске, в результате чего погиб мужчина.

Около 14:20 оккупанты из артиллерии атаковали село Мирное. В результате обстрела 57-летний мужчина получил ранения, а 66-летняя женщина – острый шок.

Вечером под огнем оказался жилой квартал в самом Купянске. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, женщина 72 лет получила острую стрессовую реакцию.

РЕКЛАМА:

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Харьковская областьжертвыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Россия хочет запускать по 1000 дронов в день, мы сможем все сбивать
Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
Тысячи ракет ПВО: Великобритания и Украина заключат историческое соглашение
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины
Все новости...
Харьковская область
Враг обстрелял Харьковскую область: вспыхнули пожары, есть раненые
В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
Харьковская область: РФ ударила дроном по автомобилю, погиб ребенок, еще один ранен
Последние новости
02:28
В Николаеве прогремели взрывы – мэр
02:20
Гарантии безопасности на АЭС: Украина и МАГАТЭ подписали меморандум
01:28
В Харьковской области прогремело около 10 взрывов – СМИ
00:58
Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины и санкции против России
00:34
Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ
00:10
В Госдепе объяснили, зачем Рубио встречался с Лавровым
00:01
Новости 10 июля: топливо подорожало почти на 5 гривен, Украине для восстановления необходимо $1 триллион
23:55
Зеленский: Присутствие США на встрече "коалиции решительных" – сигнал поддержки от Трампа
23:45
В Украине голубика подешевела за неделю на четверть, но в 2,6 раза дороже, чем в прошлом году
23:40
Из-за российских обстрелов Купянщины погибли два человека, еще четверо пострадали
Все новости...
Реклама:
Реклама: