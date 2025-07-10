Из-за российских обстрелов Купянщины погибли два человека, еще четверо пострадали

10 июля российские войска несколько раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей, еще четыре человека получили ранения или находятся в состоянии острого шока.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 10:00 оккупанты обстреляли село Канцедаловка - ранения получила 59-летняя женщина.

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Позже враг ударил по остановке общественного транспорта в Купянске, в результате чего погиб мужчина.

Около 14:20 оккупанты из артиллерии атаковали село Мирное. В результате обстрела 57-летний мужчина получил ранения, а 66-летняя женщина – острый шок.

Вечером под огнем оказался жилой квартал в самом Купянске. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, женщина 72 лет получила острую стрессовую реакцию.

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Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).