Зеленський: Присутність США на зустрічі "коаліції рішучих" – сигнал підтримки від Трампа

Президент Володимир Зеленський назвав участь американських представників у засіданні "коаліції рішучих" 10 липня важливим сигналом, що свідчить про підтримку України з боку адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського на пресконференції у Римі за підсумками зустрічі "коаліції рішучих"

Деталі: У четвер уперше до зустрічі приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Лінді Грем та сенатор Річард Блюменталь.

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"Це сигнал від президента Трампа – присутність і генерала Келлога, і сенаторів США… Це позитивний сигнал, і я дуже радий цьому сигналу. Це справжня єдність", – сказав Володимир Зеленський.

Він також переповів реакцію одного із представників США, який сказав про "коаліцію рішучих", що "ця картина краща, ніж тисяча слів".

"Тобто він сказав, що той колектив, який сьогодні був… з наголосом підтримку України, ППО, нашої армії, озвучені пакети підтримки України і дуже рішучі сигнали щодо санкцій – я вірю, що слова не порожні, а картинка, як сказав наш американський партнер, про все сказала сьогодні", – сказав Зеленський.

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