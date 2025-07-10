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Зеленский: Присутствие США на встрече "коалиции решительных" – сигнал поддержки от Трампа

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 23:55
Зеленский: Присутствие США на встрече коалиции решительных – сигнал поддержки от Трампа
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский назвал участие американских представителей в заседании "коалиции решительных" 10 июля важным сигналом, свидетельствующим о поддержке Украины со стороны администрации Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского на пресс-конференции в Риме по итогам встречи "коалиции решительных"

Детали: В четверг впервые к встрече присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блюменталь.

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"Это сигнал от президента Трампа – присутствие и генерала Келлога, и сенаторов США... Это позитивный сигнал, и я очень рад этому сигналу. Это настоящее единство", – сказал Владимир Зеленский.

Он также пересказал реакцию одного из представителей США, который сказал о "коалиции решительных", что "эта картина лучше, чем тысяча слов".

"То есть он сказал, что тот коллектив, который сегодня был... с акцентом на поддержку Украины, ПВО, нашей армии, озвученные пакеты поддержки Украины и очень решительные сигналы по санкциям – я верю, что слова не пустые, а картинка, как сказал наш американский партнер, о всем сказала сегодня", – сказал Зеленский.

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