Росія повинна відшкодувати Україні €500 млрд – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія зобов’язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, у розмірі близько €500 млрд.

Джерело: Мерц на полях Конференції з відновлення України у Римі, цитують сайт Федерального уряду Німеччини, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За оцінками Берліна, сума завданих збитків становить близько €500 млрд.

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Пряма мова Мерца: "Росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів".

Деталі: За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

Нагадаємо: Європейський парламент закликав держави ЄС до конфіскації заморожених російських державних активів, для спрямування цих коштів на оборону та відбудову України.