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Россия должна возместить Украине €500 млрд – Мерц

Ольга ГлущенкоПятница, 11 июля 2025, 04:38
Россия должна возместить Украине €500 млрд – Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия обязана компенсировать Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны, в размере около €500 млрд.

Источник: Мерц на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме, цитируют сайт Федерального правительства Германии, "Интерфакс-Украина"

Детали: По оценкам Берлина, сумма нанесенного ущерба составляет около €500 млрд.

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Прямая речь Мерца: "Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам".

Детали: По словам канцлера, государственные активы РФ на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, останутся замороженными. Доходы от этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины.

Напомним: Европейский парламент призвал государства ЕС к конфискации замороженных российских государственных активов, для направления этих средств на оборону и восстановление Украины.

российско-украинская войнаМерц
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