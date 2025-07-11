Армія РФ атакувала дронами Сумську громаду
П'ятниця, 11 липня 2025, 05:18
Вранці 11 липня в Сумах було чути звуки вибухів, росіяни атакували дронами територію Сумської громади.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Дослівно о 5:13: "У Сумах було чути звук вибуху".
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Деталі: Повітряна тривога в Сумах та області триває з 1:45.
Згодом "Суспільне" повідомило, що в місті знову було чути звуки вибухів.
Оновлено: Близько 6 години ранку Григоров повідомив, що ворог завдав декілька ударів ворожими БпЛА по території Сумської громади.