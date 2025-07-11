Армия РФ атаковала дронами Сумскую громаду
Пятница, 11 июля 2025, 05:18
Утром 11 июля в Сумах были слышны звуки взрывов, россияне атаковали дронами территорию Сумской громады.
Источник: общественное вещание "Суспільне", начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Дословно в 5:13: "В Сумах был слышен звук взрыва".
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Детали: Воздушная тревога в Сумах и области продолжается с 1:45.
Впоследствии "Суспільне" сообщило, что в городе снова были слышны звуки взрывов.
Обновлено: Около 6 часов утра Григоров сообщил, что враг нанес несколько ударов вражескими БпЛА по территории Сумской громады.