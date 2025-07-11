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Армия РФ атаковала дронами Сумскую громаду

Ольга ГлущенкоПятница, 11 июля 2025, 05:18
Армия РФ атаковала дронами Сумскую громаду
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Утром 11 июля в Сумах были слышны звуки взрывов, россияне атаковали дронами территорию Сумской громады.

Источник: общественное вещание "Суспільне", начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Дословно в 5:13: "В Сумах был слышен звук взрыва".

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Детали: Воздушная тревога в Сумах и области продолжается с 1:45.

Впоследствии "Суспільне" сообщило, что в городе снова были слышны звуки взрывов.

Обновлено: Около 6 часов утра Григоров сообщил, что враг нанес несколько ударов вражескими БпЛА по территории Сумской громады.

Сумывзрыв
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