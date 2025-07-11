Росіяни завдали удару по центру Харкова, виникла пожежа
Вранці 11 липня росіяни здійснили удар по центру Харковаа, влучили у медзаклад, у Салтівському районі виникла пожежа.
Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти атакують безпілотниками.
В місті прозвучав вибух".
Деталі: Пізніше місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про повторні вибухи в Харкові.
Оновлено: Ще пізніше Терехов повідомив, що росіяни вдарили по центру Харкова у район житлової забудови, за його попередніми даними, є постраждалі.
Пряма мова Терехова: "У центрі міста внаслідок ворожого обстрілу постраждав працюючий медичний заклад – за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі".
Деталі: За даними Синєгубова, ворог завдав удару по Салтівському району міста.
Зафіксоване влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.
Пошкоджена будівлю, зайнялися конструктивні елементи – виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.