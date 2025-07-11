Росіяни завдали удару по центру Харкова, виникла пожежа

Вранці 11 липня росіяни здійснили удар по центру Харковаа, влучили у медзаклад, у Салтівському районі виникла пожежа.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти атакують безпілотниками.

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В місті прозвучав вибух".

Деталі: Пізніше місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про повторні вибухи в Харкові.

Оновлено: Ще пізніше Терехов повідомив, що росіяни вдарили по центру Харкова у район житлової забудови, за його попередніми даними, є постраждалі.

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Пряма мова Терехова: "У центрі міста внаслідок ворожого обстрілу постраждав працюючий медичний заклад – за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі".

Деталі: За даними Синєгубова, ворог завдав удару по Салтівському району міста.

Зафіксоване влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.

Пошкоджена будівлю, зайнялися конструктивні елементи – виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.