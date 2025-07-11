Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удар по центру Харькова, возник пожар

Ольга ГлущенкоПятница, 11 июля 2025, 05:32
Россияне нанесли удар по центру Харькова, возник пожар
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Утром 11 июля россияне нанесли удар по центру Харькова, попали в медучреждение, в Салтовском районе возник пожар.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты атакуют беспилотниками.

Реклама:

В городе прогремел взрыв".

Детали: Позже местные СМИ и паблики сообщили о повторных взрывах в Харькове.

Обновлено: Еще позже Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по центру Харькова в район жилой застройки, по его предварительным данным, есть пострадавшие.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Терехова: "В центре города в результате вражеского обстрела пострадало действующее медицинское учреждение – по первоначальной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания".

Детали: По данным Синегубова, враг нанес удар по Салтовскому району города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Здание повреждено, загорелись конструктивные элементы – возник пожар на площади около 20 кв. м.

Харьковвзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ
Зеленский: Россия хочет запускать по 1000 дронов в день, мы сможем все сбивать
Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
Тысячи ракет ПВО: Великобритания и Украина заключат историческое соглашение
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Все новости...
Харьков
Во время атаки 7 июля россияне повредили в Харькове 17 достопримечательностей
В результате утреннего российского удара по Харькову погибла женщина, еще 82 человека пострадали
В больнице умерла тяжелораненная женщина, жертва утреннего удара РФ по Харькову
Последние новости
05:32
ОбновленоРоссияне нанесли удар по центру Харькова, возник пожар
05:18
ОбновленоАрмия РФ атаковала дронами Сумскую громаду
04:38
Россия должна возместить Украине €500 млрд – Мерц
03:24
Трамп: НАТО оплатит вооружение США для Украины
02:28
ОбновленоВ Николаеве прогремели взрывы, возник пожар
02:20
Гарантии безопасности на АЭС: Украина и МАГАТЭ подписали меморандум
01:28
ОбновленоВраг нанес удар по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшие
00:58
Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины и санкции против России
00:34
Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ
00:10
В Госдепе объяснили, зачем Рубио встречался с Лавровым
Все новости...
Реклама:
Реклама: