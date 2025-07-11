Россияне нанесли удар по центру Харькова, возник пожар

Утром 11 июля россияне нанесли удар по центру Харькова, попали в медучреждение, в Салтовском районе возник пожар.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты атакуют беспилотниками.

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В городе прогремел взрыв".

Детали: Позже местные СМИ и паблики сообщили о повторных взрывах в Харькове.

Обновлено: Еще позже Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по центру Харькова в район жилой застройки, по его предварительным данным, есть пострадавшие.

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Прямая речь Терехова: "В центре города в результате вражеского обстрела пострадало действующее медицинское учреждение – по первоначальной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания".

Детали: По данным Синегубова, враг нанес удар по Салтовскому району города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Здание повреждено, загорелись конструктивные элементы – возник пожар на площади около 20 кв. м.