Росіяни почали тероризувати прифронтове Добропілля FPV-дронами

За даними DeepState, за неповних дві доби росіяни запустили по Добропіллю Донецької області більше 100 fpv-дронів

Джерело: DeepState

Деталі: Аналітики проєкту DeepState зазначили, що, за оновленими даними за добу 9 липня і ніч проти 10 липня по Добропіллю ворог запустив більше 100 FPV-дронів.

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Перед цим проєкт повідомляв, що пілоти однієї з бригад 9 липня нарахували близько 40 уражень FPV-дронами по Добропіллю.

Дослівно DeepState: "Ворог тупо б'є по цивільних об'єктах – кафе, магазини, СТО, автомийки та просто автівки з цивільними".

"Як ми й зазначали раніше, одна з головних цілей противника в цьому районі — вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику. Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, кацапи не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини".

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Деталі: У соцмережах опублікували фото атакованих цивільних автомобілів.

Також на опублікованих у пабліках кадрах видно, як над містом підіймається густий дим після прильотів.

Внаслідок атаки fpv-дронами в місті виникли пожежі.

У соцмережах повідомлялося, що FPV-дронів було багато. На кадрах очевидців видно палаючі авто, чути вибухи.

Раніше в місті фіксували поодинокі дольоти FPV, 9 липня відбулася перша масована атака таких дронів на місто.

Добропілля – місто на заході Донеччини, яке знаходиться більш ніж за 20 км від лінії фронту.