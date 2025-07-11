Россияне начали терроризировать прифронтовое Доброполье FPV-дронами

По данным DeepState, за неполные сутки россияне запустили по Доброполью Донецкой области более 100 fpv-дронов

Источник: DeepState

Детали: Аналитики проекта DeepState отметили, что, по обновленным данным за сутки 9 июля и ночь на 10 июля по Доброполью враг запустил более 100 FPV-дронов.

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Перед этим проект сообщал, что пилоты одной из бригад 9 июля насчитали около 40 поражений FPV-дронами по Доброполью.

Дословно DeepState: "Враг тупо бьет по гражданским объектам — кафе, магазинам, СТО, автомойкам и просто машинам с гражданскими".

"Как мы и отмечали ранее, одна из главных целей противника в этом районе — выйти на дистанцию зоны поражения FPV-дронами по оптоволокну, чтобы иметь возможность охотиться на логистику. Выйдя на расстояние 20 км по участку Попов-Яр-Новоторецкое-Разино, кацапы не упускают возможность бить по глубине наиболее важной и живой логистической артерии Донецкой области".

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Детали: В соцсетях опубликовали фото атакованных гражданских автомобилей.

Также на опубликованных в пабликах кадрах видно, как над городом поднимается густой дым после прилетов.

В результате атаки fpv-дронами в городе возникли пожары.

В соцсетях сообщалось, что FPV-дронов было много. На кадрах очевидцев видны горящие автомобили, слышны взрывы.

Ранее в городе фиксировали единичные прилеты FPV, 9 июля состоялась первая массированная атака таких дронов на город.

Доброполье – город на западе Донецкой области, который находится более чем в 20 км от линии фронта.