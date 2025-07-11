Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: вирували пожежі, пошкоджене підприємство

Наслідки російських обстрілів на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне з Telegram Сергія Лисака

Російські окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровську область – пошкодили сільськогосподарське підприємство, адмінбудівлю та лінію електропередач.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа".

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Деталі: Також загарбники били по Нікопольщині – по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовували FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ "Град".

У Нікопольському районі пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач, спалахнула пожежа.

За словами Лисака, минулося без постраждалих.

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Вранці на Дніпропетровщині оборонці неба збили 1 БпЛА окупантів.