Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: вирували пожежі, пошкоджене підприємство
П'ятниця, 11 липня 2025, 07:42
Російські окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровську область – пошкодили сільськогосподарське підприємство, адмінбудівлю та лінію електропередач.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа".
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Деталі: Також загарбники били по Нікопольщині – по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовували FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ "Град".
У Нікопольському районі пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач, спалахнула пожежа.
За словами Лисака, минулося без постраждалих.
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Вранці на Дніпропетровщині оборонці неба збили 1 БпЛА окупантів.