Оккупанты ударили по Днепропетровской области: бушевали пожары, повреждено предприятие
Пятница, 11 июля 2025, 07:42
Российские оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую область – повредили сельскохозяйственное предприятие, админздание и линию электропередач.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Агрессор ударил беспилотниками по Покровской общине Синельниковского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Произошел пожар".
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Детали: Также захватчики били по Никопольщине – по самому Никополю и Марганецкой общине. Применяли FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".
В Никопольском районе повреждены админздание, линия электропередач, вспыхнул пожар.
По словам Лысака, обошлось без пострадавших.
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Утром на Днепропетровщине защитники неба сбили 1 БпЛА оккупантов.