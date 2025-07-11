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Оккупанты ударили по Днепропетровской области: бушевали пожары, повреждено предприятие

Ирина БалачукПятница, 11 июля 2025, 07:42
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: бушевали пожары, повреждено предприятие
Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине. Фото иллюстративное из Telegram Сергея Лысака

Российские оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую область – повредили сельскохозяйственное предприятие, админздание и линию электропередач.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор ударил беспилотниками по Покровской общине Синельниковского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Произошел пожар".

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Детали: Также захватчики били по Никопольщине – по самому Никополю и Марганецкой общине. Применяли FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

В Никопольском районе повреждены админздание, линия электропередач, вспыхнул пожар.

По словам Лысака, обошлось без пострадавших.

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Утром на Днепропетровщине защитники неба сбили 1 БпЛА оккупантов.

Днепропетровская областьобстрелбеспилотники
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