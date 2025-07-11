ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів
П'ятниця, 11 липня 2025, 07:56
Сили оброни продовжують завдавати трат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 040 загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 031 620 (+1 040) осіб,
- танків – 11 013 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 979 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 163 (+23) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222) од,
- крилатих ракет – 3 459 (+14) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76) од.
Дані уточнюються.