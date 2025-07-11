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ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 11 липня 2025, 07:56
ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати трат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 040 загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 031 620 (+1 040) осіб,
  • танків – 11 013 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 979 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30 163 (+23) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222) од,
  • крилатих ракет – 3 459 (+14) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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