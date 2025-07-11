ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов
Пятница, 11 июля 2025, 07:56
Силы обороны продолжают наносить траты стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 040 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07. 25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 031 620 (+1 040) человек,
- танков – 11 013 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 979 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 30 163 (+23) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222) ед,
- крылатых ракет – 3 459 (+14) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76) ед.
Данные уточняются.