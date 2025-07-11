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ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов

Ирина БалачукПятница, 11 июля 2025, 07:56
ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить траты стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 040 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 031 620 (+1 040) человек,
  • танков – 11 013 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 979 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 30 163 (+23) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222) ед,
  • крылатых ракет – 3 459 (+14) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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