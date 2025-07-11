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РФ атакувала медзаклад в Білозерці, постраждав пацієнт та двоє працівників – Херсонська ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 липня 2025, 10:06
РФ атакувала медзаклад в Білозерці, постраждав пацієнт та двоє працівників – Херсонська ОВА
фото: Getty Images

У п’ятницю вранці російські загарбникики з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херсонської області, у результаті чого постраждало троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, Херсонська облпрокуратура у Telegram

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу амбулаторії пошкоджено будівлю медзакладу, а також постраждав пацієнт та двоє працівників.

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У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки.

У медсестри 1978 року народження – вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата. Водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

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