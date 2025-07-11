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РФ атаковала медучреждение в Белозерке, пострадал пациент и двое работников – Херсонская ОВА

Станислав ПогориловПятница, 11 июля 2025, 10:06
РФ атаковала медучреждение в Белозерке, пострадал пациент и двое работников – Херсонская ОВА
фото: Getty Images

В пятницу утром российские захватчики из артиллерии обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали три человека.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура в Telegram

Детали: Сообщается, что в результате обстрела амбулатории повреждено здание медучреждения, а также пострадал пациент и двое работников.

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У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения голени.

У медсестры 1978 года рождения - взрывная травма, осколочные ранения ног, головы, руки и кровопотеря. Водитель 1976 года рождения получил взрывную травму и ранение руки.

Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

Херсонская областьроссийско-украинская войнажертвы
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