РФ атаковала медучреждение в Белозерке, пострадал пациент и двое работников – Херсонская ОВА
Пятница, 11 июля 2025, 10:06
В пятницу утром российские захватчики из артиллерии обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали три человека.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram, Херсонская облпрокуратура в Telegram
Детали: Сообщается, что в результате обстрела амбулатории повреждено здание медучреждения, а также пострадал пациент и двое работников.
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