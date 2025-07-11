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Росіяни убили 7 мирних мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 11 липня 2025, 11:08
Росіяни убили 7 мирних мешканців Донеччини за добу
Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото з Telegram Вадима Філашкіна

7 людей загинули та ще 9 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 10 липня.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 10 липня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 3 у Покровську, по 1 у Заповідному, Родинському, Затишку і Віролюбівці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: За словами Філашкіна, у населених пунктах області зруйновано та пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, гараж, господарські споруди та автомобілі.

Донецька областьобстрілжертви
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