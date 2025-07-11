Россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области за сутки

Последствия российских обстрелов в Донецкой области. Фото из Telegram Вадима Филашкина

7 человек погибли и еще 9 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 10 июля.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "За 10 июля россияне убили 7 жителей Донецкой области: 3 в Покровске, по 1 в Заповедном, Родинском, Затышке и Веролюбовке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: По словам Филашкина, в населенных пунктах области разрушены и повреждены частные и многоквартирные жилые дома, админздание, инфраструктурный объект, гараж, хозяйственные постройки и автомобили.