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"Пообіцяв добрива з Білорусі, а придбав собі "автопарк": нардепу Шевченку оголосили нову підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 липня 2025, 13:01
Пообіцяв добрива з Білорусі, а придбав собі автопарк: нардепу Шевченку оголосили нову підозру
фото СБУ

За матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив чинному народному депутату Євгенію Шевченку про нову підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерело: ДБР, ОГП, СБУ, "Українська правда"

Деталі: Як відомо, нардеп неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.

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Водночас зазначається, що в ході розслідування правоохоронці також задокументували, що народний депутат використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну.

Зокрема, за даними слідства, українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їхню наявність, але  під виглядом "вирішення" відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання, кажуть у ДБР. Загальна сума договору склала 14,5 млн грн.

При цьому депутат заявляв, що без такого договору мінеральні добрива поставлені не будуть. Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг.

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Отримані кошти - 14.5 млн грн, депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміумкласу – Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тисяч євро, повідомляють правоохоронці.

Таким чином Шевченку додатково повідомлено нову підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі дії тривають.

У ДБР підтвердили, що в рамках розслідування цього епізоду проходять обшуки у колишнього міністра інфраструктури, який, можливо, міг сприяти народному депутату в реалізації його шахрайських дій.

Що передувало: Джерело "Української правди" вранці 11 липня повідомило, що ДБР прийшло з обшуками до колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова.

Сам Кубраков заявив, що "ані до нардепа Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій не має жодного відношення".

ДБРшахрайствоВерховна Рада
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