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"Пообещал удобрения из Беларуси, а приобрел себе "автопарк": нардепу Шевченко объявили подозрение

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 13:01
Пообещал удобрения из Беларуси, а приобрел себе автопарк: нардепу Шевченко объявили подозрение
фото СБУ

По материалам ГБР и СБУ генеральный прокурор сообщил действующему народному депутату Евгению Шевченко о новом подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: ГБР, ОГП, СБУ, "Украинская правда"

Детали: Как известно, нардеп неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.

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В то же время отмечается, что в ходе расследования правоохранители также задокументировали, что народный депутат использовал свои личные политические и экономические связи в Беларуси для схем с поставками белорусских минеральных удобрений в Украину.

В частности, по данным следствия, украинское предприятие уплатило деньги за минудобрения, но белорусская сторона затягивала выполнение обязательств. Депутат воспользовался этой ситуацией и начал рассказывать предпринимателям, что якобы нет всех необходимых разрешений на перевозку груза. Он точно знал об их наличии, но под видом "решения" отсутствующей проблемы требовал заключить договор о предоставлении консультационных услуг с подконтрольным ему субъектом хозяйствования, говорят в ГБР. Общая сумма договора составила 14,5 млн грн.

При этом депутат заявлял, что без такого договора минеральные удобрения поставлены не будут. Оказавшись в зависимости от действий депутата и пытаясь получить уже ранее оплаченную продукцию, украинское предприятие было вынуждено согласиться на его условия, заключить соответствующий договор и осуществить дополнительную оплату услуг.

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Полученные средства - 14.5 млн грн, депутат использовал их для приобретения трех автомобилей премиум-класса - Porsche Macan, BMW X5M (2021 года выпуска) и Mercedes-Benz AMG (2022 года выпуска), которые оформил на подконтрольных лиц, сообщают правоохранители. Задекларированная суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств превышает 250 тысяч евро.

Таким образом Шевченко дополнительно сообщено новое подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

В ГБР подтвердили, что в рамках расследования этого эпизода проходят обыски у бывшего министра инфраструктуры, который, возможно, мог способствовать народному депутату в реализации его мошеннических действий.

Что предшествовало: Источник "Украинской правды" утром 11 июля сообщил, что ГБР пришло с обысками к бывшему главе Министерства инфраструктуры Александру Кубракову.

Сам Кубраков заявил, что "ни к нардепу Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям не имеет никакого отношения".

ГБРмошенничествоВерховная Рада
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