ППО знищила 44 російські дрони, було влучання 19 БпЛА у 8 локаціях
Вночі та зранку 11 липня Росія атакувала 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знищила 44 із них, було влучання 19 БпЛА у 8 локаціях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Деталі: Зазначається, що з 22.30 10 липня ворог атакував із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
До 60 із випущених дронів, за даними ПС ЗСУ, були "Шахедами".
Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння уламків збитих дронів – на 3 локаціях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо: У п’ятницю в першій половині дня російські загарбники атакували Одесу, попередньо відомо про 8 постраждалих.