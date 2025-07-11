Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО уничтожила 44 российских дрона, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 13:17
ПВО уничтожила 44 российских дрона, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях
иллюстративное фото - Воздушное командование «Центр»

Ночью и утром 11 июля Россия атаковала 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 44 из них, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Отмечается, что с 22.30 10 июля враг атаковал с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Реклама:

До 60 из выпущенных дронов, по данным ВС ВСУ, были "Шахедами".

По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 16 дронов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

РЕКЛАМА:

Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение обломков сбитых дронов - на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним: В пятницу в первой половине дня российские захватчики атаковали Одессу, предварительно известно о 8 пострадавших.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Пообещал удобрения из Беларуси, а приобрел себе "автопарк": нардепу Шевченко объявили подозрение
обновленоГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова – источник
Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии вспомнил убийства поляков и призвал к примирению
РФ атаковала Одессу: повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших
видеоРоссияне заявили об атаке БпЛА: взрывы слышали в Туле и под Москвой, где работают военные заводы
Россия должна возместить Украине €500 млрд – Мерц
Все новости...
Шахед
Больше всего с начала вторжения: Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
Доля китайской электроники в "Шахедах" выросла до 65% – ГУР
Военные моряки уничтожили ночью 15 вражеских "Шахедов"
Последние новости
14:09
Кличко назвал "абсурдом" подозрения Бондаренко и Кандыборе: Политическое давление усиливается
13:51
Релокация из Сум: в Риме договорились о строительстве завода упаковки в Белой Церкви
13:50
Украинский разработчик наземного робота TerMIT привлек $3,74 млн от MITS Capital
13:50
Суд снял арест с судна, которое ранее принадлежало России
13:33
"Этот турнир - худшая идея в футболе". Почему провалился Клубный чемпионат мира
13:19
Заместителя председателя правительства РФ Патрушева подозревают в организации массового похищения украинского зерна
13:17
ПВО уничтожила 44 российских дрона, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях
13:15
США вырываются из китайской зависимости: Пентагон инвестирует в редкоземельные элементы
13:11
В субботу в Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди
13:07
Без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: