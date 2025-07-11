ПВО уничтожила 44 российских дрона, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях

Ночью и утром 11 июля Россия атаковала 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 44 из них, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Отмечается, что с 22.30 10 июля враг атаковал с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

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До 60 из выпущенных дронов, по данным ВС ВСУ, были "Шахедами".

По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 16 дронов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

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Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение обломков сбитых дронов - на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним: В пятницу в первой половине дня российские захватчики атаковали Одессу, предварительно известно о 8 пострадавших.