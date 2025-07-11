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Кличко назвал "абсурдом" подозрения Бондаренко и Кандыборе: Политическое давление усиливается

Станислав ПогориловПятница, 11 июля 2025, 14:09
Кличко назвал абсурдом подозрения Бондаренко и Кандыборе: Политическое давление усиливается
Виталий Кличко, фото: facebook

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал политическим давлением на городскую власть, "абсурдом и театральщиной" вручение подозрений директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандыбору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Это свидетельствует о том, что политическое давление на городскую власть усиливается. Делается все, чтобы уничтожать репутацию власти столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение Киева".

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Детали: Мэр столицы отверг обвинения Кандибора в якобы служебной халатности и назвал их "абсолютно манипулятивными", поскольку дело с самого начала "шилось белыми нитками".

Кличко напомнил, что результаты экспертизы, которые получила городская власть, и которые передавала правоохранителям, подтверждают, что были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в 2008 - 2010 годах.

"Кандибора тогда и близко не было ни на строительстве метро, ни в столичной администрации", - отметил Кличко.

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Относительно подозрения бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко, который якобы незаконно выплачивал заработную плату своему коллеге, депутату от "Европейской солидарности и управляющему делами Киевсовета Игорю Хацевичу и якобы способствовал ему в уклонении от военной службы, Кличко пояснил, что Хацевич вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета и не получал средства по месту несения службы, о чем знает следствие.

"Подозрение полностью необоснованно. Потому что, получается, что инкриминируют Бондаренко выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов. И Владимир Бондаренко, и Руслан Кандибор будут доказывать в суде свою правовую позицию", - написал Кличко.

Глава столицы напомнил, что с 2019 по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. В то же время вынесено 4 приговора.

По его словам, обыски проводят на работе, дома, в автомобилях и у родных. В следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины - общегосударственные, городские и правоохранители из других областей.

"Эта деятельность превратилась в репрессивную, без преувеличения. И такая ситуация не только в Киеве. Просто о столице трубят, потому что как кость в горле и в руки никак убрать не могут! И все это происходит во время войны! Потому что у некоторых цель - не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве", - считает мэр Киева.

Кличко также добавил, что "за все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать - и их исполнителям, и режиссерам".

Что предшествовало:

  • Перед этим бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
  • Также директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор получил подозрение в служебной халатности из-за разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года.

Виталий КличкоКиев
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