Свириденко каже, що прем'єрство їй не пропонували
П'ятниця, 11 липня 2025, 14:51
Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко каже, що їй не пропонували очолити Кабінет міністрів.
Джерело: відповідь Свириденко під час спілкування з журналістами на Конференції з відновлення у Римі 11 липня, передає "Суспільне"
Деталі: На запитання, чи надходили їй пропозиції очолити уряд, вона відповіла: "Ні, не надходили".
Реклама:
Свириденко очолює українську делегацію в Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі.
Що цьому передувало:
- В останні дні в низці медіа та анонімних телеграм-каналах з’явилися різні чутки щодо майбутніх перестановок у Кабінеті міністрів.
- Про потенційне призначення Свириденко прем'єркою читайте у нашому матеріалі: "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"