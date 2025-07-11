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Свириденко каже, що прем'єрство їй не пропонували

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 липня 2025, 14:51
Свириденко каже, що прем'єрство їй не пропонували
Фото: Getty Images

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко каже, що їй не пропонували  очолити Кабінет міністрів.

Джерело: відповідь Свириденко під час спілкування з журналістами на Конференції з відновлення у Римі 11 липня, передає "Суспільне"

Деталі: На запитання, чи надходили їй пропозиції очолити уряд, вона відповіла: "Ні, не надходили".

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Свириденко очолює українську делегацію в Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі.

Що цьому передувало:

Кабінет міністрів
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