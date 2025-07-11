Свириденко говорит, что премьерство ей не предлагали

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко говорит, что ей не предлагали возглавить Кабинет министров.

Источник: ответ Свириденко во время общения с журналистами на Конференции по восстановлению в Риме 11 июля, передает "Суспільне"

Детали: На вопрос, поступали ли ей предложения возглавить правительство, она ответила: "Нет, не поступали".

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Свириденко возглавляет украинскую делегацию на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме.

Что этому предшествовало: