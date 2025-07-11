У Мелітополі розвідники знищили 5-х росгвардійців та станцію зв’язку для управління військами – ГУР

В тимчасово окупованому Мелітополі представники української розвідки та руху опору провели успішну операцію, ліквідувавши 5-х росгвардійців та станцію забезпечення супутниковим зв’язком для управління окупаційними військами.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Чергова успішна операція ГУР МО України та руху опору ― 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух".

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Деталі: За даними ГУР, детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт. Як наслідок, п’ятеро загарбників з Росгвардії були ліквідовані.

Також внаслідок вибуху було знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку окупанти планували використовувати для управління окупаційними військами.