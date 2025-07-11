Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мелітополі розвідники знищили 5-х росгвардійців та станцію зв’язку для управління військами – ГУР

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 липня 2025, 14:52
У Мелітополі розвідники знищили 5-х росгвардійців та станцію зв’язку для управління військами – ГУР
фото: ГУР

В тимчасово окупованому Мелітополі представники  української розвідки та руху опору провели успішну операцію, ліквідувавши 5-х росгвардійців та станцію забезпечення супутниковим зв’язком для управління окупаційними військами.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Чергова успішна операція ГУР МО України та руху опору ― 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух".

Реклама:

Деталі: За даними ГУР, детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт. Як наслідок, п’ятеро загарбників з Росгвардії були ліквідовані.

Також внаслідок вибуху було знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку окупанти планували використовувати для управління окупаційними військами.

російсько-українська війнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Спецпосланець Трампа заявив, що приїде до України на тиждень
Кличко назвав "абсурдом" підозри Бондаренку і Кандибору: Політичний тиск посилюється
"Пообіцяв добрива з Білорусі, а придбав собі "автопарк": нардепу Шевченку оголосили нову підозру
оновленоДБР проводить обшуки в ексміністра Кубракова – джерело
Дуда у день пам'яті жертв Волинської трагедії згадав убивства поляків і закликав до примирення
оновленоРФ атакувала Одесу: пошкоджено адмінбудинки, житло, 9 постраждалих
Усі новини...
російсько-українська війна
FPV атакують жителів Нікополя, Херсона та інших фронтових міст. Чи може РЕБ їх зупинити?
РФ атакувала Одесу: пошкоджено адмінбудинки, житло, 9 постраждалих
РФ атакувала медзаклад в Білозерці, постраждав пацієнт та двоє працівників – Херсонська ОВА
Останні новини
15:44
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
15:43
Удар РФ по медзакладу на Херсонщині: під завалами знайшли тіло жінки
15:36
Чи залучатимуть штучний інтелект до створення або перевірки завдань НМТ? Відповіли в УЦОЯО
15:33
Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді
15:29
Ексвласник Формули-1 назвав Хорнера "ідіотом" і виправдав його звільнення з Red Bull
15:18
МОЗ перевірило якість допомоги при інсульті у понад 60 лікарнях: із частиною не продовжили договори
15:12
Мобілізовані ФОП не сплачуватимуть податки протягом часу служби: як цим скористатись
15:08
FPV-дрони атакують жителів Нікополя, Херсона та інших фронтових міст. Чи може РЕБ їх захистити?
15:06
Уряд РФ у п’ять разів скорочує витрати на розвиток мікроелектроніки
15:04
Спецпосланець Трампа заявив, що приїде до України на тиждень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: