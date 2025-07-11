В Мелитополе разведчики уничтожили 5-х росгвардейцев и станцию связи для управления войсками – ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе представители украинской разведки и движения сопротивления провели успешную операцию, ликвидировав 5-х росгвардейцев и станцию обеспечения спутниковой связью для управления оккупационными войсками.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "Очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления - 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв".

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Детали: По данным ГУР, детонация произошла в момент, когда оккупанты разгружали военный транспорт. Как следствие, пятеро захватчиков из Росгвардии были ликвидированы.

Также в результате взрыва было уничтожено аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью, которую оккупанты планировали использовать для управления оккупационными войсками.