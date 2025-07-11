Спецпосланець Трампа заявив, що приїде до України на тиждень
П'ятниця, 11 липня 2025, 15:04
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що приїде до України у понеділок, 14 липня.
Джерело: Келлог у коментарі Новини.LIVE, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами спецпосланця Трампа, він приїде до Києва у понеділок, 14 липня, його візит триватиме тиждень.
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"Ми будемо у Києві у понеділок… ми будемо там цілий тиждень", – сказав він.
Що було раныше:
- У четвер уперше до зустрічі "коаліції рішучих" приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Лінді Грем та сенатор Річард Блументаль.
- Коментуючи участь США у засіданні "коаліції рішучих", президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це – сигнал від Дональда Трампа.