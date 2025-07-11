Спецпосланець Трампа заявив, що приїде до України на тиждень

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що приїде до України у понеділок, 14 липня.

Джерело: Келлог у коментарі Новини.LIVE, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами спецпосланця Трампа, він приїде до Києва у понеділок, 14 липня, його візит триватиме тиждень.

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"Ми будемо у Києві у понеділок… ми будемо там цілий тиждень", – сказав він.

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