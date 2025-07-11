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Спецпосланник Трампа заявил, что приедет в Украину на неделю

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 11 июля 2025, 15:04
Спецпосланник Трампа заявил, что приедет в Украину на неделю
Владимир Зеленский, Кит Келлог, фото: ОП

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что приедет в Украину в понедельник, 14 июля.

Источник: Келлог в комментарии Новини.LIVE, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам спецпосланника Трампа, он приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.

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"Мы будем в Киеве в понедельник... мы будем там целую неделю", - сказал он.

Что предшествовало:

СШАУкраина
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