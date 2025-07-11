Спецпосланник Трампа заявил, что приедет в Украину на неделю

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что приедет в Украину в понедельник, 14 июля.

Источник: Келлог в комментарии Новини.LIVE, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам спецпосланника Трампа, он приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.

Реклама:

"Мы будем в Киеве в понедельник... мы будем там целую неделю", - сказал он.

Что предшествовало: