Спецпосланник Трампа заявил, что приедет в Украину на неделю
Пятница, 11 июля 2025, 15:04
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что приедет в Украину в понедельник, 14 июля.
Источник: Келлог в комментарии Новини.LIVE, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам спецпосланника Трампа, он приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.
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"Мы будем в Киеве в понедельник... мы будем там целую неделю", - сказал он.
Что предшествовало:
- В четверг впервые к встрече "коалиции решительных" присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блументаль.
- Комментируя участие США в заседании "коалиции решительных", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это – сигнал от Дональда Трампа.