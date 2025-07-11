Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді

Росія вирішила відкликати згоду на функціонування генконсульства Польщі в Калінінграді.

Джерело: пресслужба російського МЗС, інформує "Європейська правда"

Деталі: У заяві зазначено, що 11 липня до МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Росії.

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Йому вручили ноту, в якійсь йдеться, що закриття консульства в Калінінграді стало відповіддю на закриття російського генконсульства в Кракові.

Російська сторона відкликає згоду на функціонування консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня.

"Російська дипломатія незмінно виходить з того, що жоден недружній випад проти нашої країни не залишиться без належної реакції і наслідків", – зазначили в МЗС РФ.

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Як відомо, 12 травня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Це стало реакцією на докази того, що торішня пожежа в торговому центрі у Варшаві є результатом дій російських спецслужб.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Варшава свідомо руйнує відносини" між країнами і діє "проти інтересів громадян". Вона додала, що "адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде найближчим часом".

Росія, крім посольства у Варшаві, мала ще консульства в Познані, Гданську та Кракові.

У жовтні минулого року Сікорський вирішив відкликати згоду на діяльність консульства в Познані у відповідь на ворожі гібридні дії Росії.