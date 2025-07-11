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Россия закрывает генеральное консульство Польши в Калининграде

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 11 июля 2025, 15:33
Россия закрывает генеральное консульство Польши в Калининграде
Фото иллюстративное

Россия решила отозвать согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.

Источник: пресс-служба российского МИД, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении отмечается, что 11 июля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России.

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Ему вручили ноту, в которой говорится, что закрытие консульства в Калининграде стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове.

Российская сторона отзывает согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без должной реакции и последствий", – отметили в МИД РФ.

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Как известно, 12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове.

Это стало реакцией на доказательства того, что прошлогодний пожар в торговом центре в Варшаве является результатом действий российских спецслужб.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Варшава сознательно разрушает отношения" между странами и действует "против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет в ближайшее время".

Россия, кроме посольства в Варшаве, имела еще консульства в Познани, Гданьске и Кракове.

В октябре прошлого года Сикорский решил отозвать согласие на деятельность консульства в Познани в ответ на враждебные гибридные действия России.

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