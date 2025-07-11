Генштаб: Сили оборони уразили авіазавод корпорації "МіГ" та конструкторське бюро

авіазавод корпорації "МіГ". фото з російських сайтів

В рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна, філіал літакобудівної корпорації "МіГ".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.

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За даними Генштабу, було зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

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Результати ураження уточнюються.