Генштаб: Сили оборони уразили авіазавод корпорації "МіГ" та конструкторське бюро
В рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна, філіал літакобудівної корпорації "МіГ".
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Зазначається, що це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.
За даними Генштабу, було зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.
Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.
Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.
Результати ураження уточнюються.