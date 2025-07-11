Генштаб: Силы обороны поразили авиазавод корпорации "МиГ" и конструкторское бюро

В рамках снижения возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал самолетостроительной корпорации "МиГ".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

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По данным Генштаба, были зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРПК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

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Результаты поражения уточняются.