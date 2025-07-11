Внаслідок операції ГУР знищено ділянку газопроводу, що обслуговує ВПК РФ – джерело

Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки МОУ було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях РФ.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: За словами джерела, ввечері 10 липня в російському місті Лангепас у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області РФ відбувся потужний вибух з подальшою масштабною пожежею.

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Співрозмовник УП зазначає, що пропускна здатність ураженого газогону – 2,6 мільярда метрів кубічних природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 м3 газу.

За оцінками розвідки, оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів США, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1,3 млн доларів США.

Співрозмовник у ГУР пояснює, що роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення об’єму постачання газу на вказаний період до 25 млн м3.