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В результате операции ГУР уничтожен участок газопровода, обслуживающего ВПК РФ – источник

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 17:19
В результате операции ГУР уничтожен участок газопровода, обслуживающего ВПК РФ – источник
эмблема ГУР

В результате спецоперации Главного управления разведки МОУ был уничтожен участок большого магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях РФ.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: По словам источника, вечером 10 июля в российском городе Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.

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Собеседник УП отмечает, что пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 миллиарда метров кубических природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа.

По оценкам разведки, поскольку цена 1 000 м3 газа сейчас составляет около 350 долларов США, размер только одномоментного нанесенного ущерба составляет не менее 1,3 млн долларов США.

Собеседник в ГУР объясняет, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн м3.

ГУРвойнаРосcия
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