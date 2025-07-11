МЗС Польщі: Буде "адекватна" відповідь на закриття консульства в Калінінграді
Речник польського МЗС Павел Вронський заявив, що Варшава підготує "адекватну" відповідь на наміри Росії закрити польське консульство в Калінінграді з 29 серпня, проте не уточнив, у чому саме вона полягатиме й коли буде реалізована.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP Info
Деталі: Він нагадав, що Росія виправдовує своє рішення тим, що цей крок є дзеркальною відповіддю на закриття російського консульства в Кракові.
Однак представник МЗС Польщі підкреслив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.
"Польща не вживає заходів проти російської держави" – заявив Вронський.
Він пообіцяв "адекватну відповідь" з боку польської влади, однак не уточнив, якою буде ця відповідь і коли вона буде дана.
За словами речника польського МЗС, рішення про закриття консульства в Калінінграді буде болючішим для росіян, які подають документи на візу.
Нагадаємо:
- Раніше в російському МЗС заявили, що відкликають згоду на функціонування консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня.
- Закриття консульства в Калінінграді стало відповіддю на закриття російського генконсульства в Кракові.