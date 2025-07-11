МЗС Польщі: Буде "адекватна" відповідь на закриття консульства в Калінінграді

Речник польського МЗС Павел Вронський заявив, що Варшава підготує "адекватну" відповідь на наміри Росії закрити польське консульство в Калінінграді з 29 серпня, проте не уточнив, у чому саме вона полягатиме й коли буде реалізована.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP Info

Деталі: Він нагадав, що Росія виправдовує своє рішення тим, що цей крок є дзеркальною відповіддю на закриття російського консульства в Кракові.

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Однак представник МЗС Польщі підкреслив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

"Польща не вживає заходів проти російської держави" – заявив Вронський.

Він пообіцяв "адекватну відповідь" з боку польської влади, однак не уточнив, якою буде ця відповідь і коли вона буде дана.

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За словами речника польського МЗС, рішення про закриття консульства в Калінінграді буде болючішим для росіян, які подають документи на візу.

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