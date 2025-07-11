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МИД Польши: Будет "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 11 июля 2025, 17:45
МИД Польши: Будет адекватный ответ на закрытие консульства в Калининграде
Павел Вронский. фото: МИД Польши

Представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Варшава подготовит "адекватный" ответ на намерения России закрыть польское консульство в Калининграде с 29 августа, однако не уточнил, в чем именно он будет заключаться и когда будет реализован.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info

Детали: Он напомнил, что Россия оправдывает свое решение тем, что этот шаг является зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Кракове.

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Однако представитель МИД Польши подчеркнул, что решение российских властей является несправедливым, поскольку консульство в Кракове было закрыто в результате доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.

"Польша не принимает мер против российского государства", – заявил Вронский.

Он пообещал "адекватный ответ" со стороны польских властей, однако не уточнил, каким будет этот ответ и когда он будет дан.

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По словам представителя польского МИД, решение о закрытии консульства в Калининграде будет более болезненным для россиян, которые подают документы на визу.

Напомним:

ПольшаРосcия
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