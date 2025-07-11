МИД Польши: Будет "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде
Представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Варшава подготовит "адекватный" ответ на намерения России закрыть польское консульство в Калининграде с 29 августа, однако не уточнил, в чем именно он будет заключаться и когда будет реализован.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info
Детали: Он напомнил, что Россия оправдывает свое решение тем, что этот шаг является зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Кракове.
Однако представитель МИД Польши подчеркнул, что решение российских властей является несправедливым, поскольку консульство в Кракове было закрыто в результате доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.
"Польша не принимает мер против российского государства", – заявил Вронский.
Он пообещал "адекватный ответ" со стороны польских властей, однако не уточнил, каким будет этот ответ и когда он будет дан.
По словам представителя польского МИД, решение о закрытии консульства в Калининграде будет более болезненным для россиян, которые подают документы на визу.
Напомним:
- Ранее в российском МИД заявили, что отзывают согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.
- Закрытие консульства в Калининграде стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове.