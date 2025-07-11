Росіяни вбили ще 2 і поранили 6 мирних жителів Донеччини

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ 11 липня загинули двоє мирних мешканці Донеччини, ще шестеро зазнали поранень.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зранку п'ятниці російські війська обстріляли приватний сектор Покровська. В одному з домоволодінь зазнала опіків рук і ніг 71-річна пенсіонерка. Постраждалу доставили до лікарні. Тип використаного ворогом озброєння встановлюється.

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Також окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався по одній з автодоріг неподалік Білозерського. Чоловік 54 років та 49-річна жінка отримали множинні осколкові поранення.

Крім того, армія держави-агресора застосувала ударний безпілотник для ураження селища Ямпіль Лиманської громади. Двоє чоловіків 49 і 53 років загинули. Ще одна жінка дістала осколкове поранення й мінно-вибухову травму. Її ушпиталено, зазначила Мєдвєдєва.

Ще, внаслідок атаки FPV-дроном у селі Андріївка Краматорського району травми отримав чоловік 48 років. Під приціл військ РФ потрапило і село Закітне. По ньому ворог вдарив за допомогою РСЗВ "Смерч". Тілесні ушкодження зазнала 70-річна місцева жителька. У неї діагностували осколкові поранення й мінно-вибухову травму. Пошкоджено приватні будинки.

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Пряма мова: "За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за статтею 438 КК України".