Россияне убили еще 2 и ранили 6 мирных жителей Донетчины

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 11 июля погибли двое мирных жителей Донецкой области, еще шестеро получили ранения.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Утром пятницы российские войска обстреляли частный сектор Покровска. В одном из домовладений получила ожоги рук и ног 71-летняя пенсионерка. Пострадавшую доставили в больницу. Тип использованного врагом вооружения устанавливается.

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Также оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, который двигался по одной из автодорог неподалеку Белозерского. Мужчина 54 лет и 49-летняя женщина получили множественные осколочные ранения.

Кроме того, армия государства-агрессора применила ударный беспилотник для поражения поселка Ямполь Лиманской общины. Двое мужчин 49 и 53 лет погибли. Еще одна женщина получила осколочное ранение и минно-взрывную травму. Она госпитализирована, отметила Медведева.

Еще, в результате атаки FPV-дроном в селе Андреевка Краматорского района травмы получил мужчина 48 лет. Под прицел войск РФ попало и село Закитное. По нему враг ударил с помощью РСЗО "Смерч". Телесные повреждения получила 70-летняя местная жительница. У нее диагностировали осколочные ранения и минно-взрывную травму. Повреждены частные дома.

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Прямая речь: "По указанным фактам начато досудебные расследования по статье 438 УК Украины".