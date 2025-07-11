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ЄС знову не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування Словаччини

Тетяна Висоцька, Ірина КутєлєваП'ятниця, 11 липня 2025, 18:58
ЄС знову не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування Словаччини
Ілюстративне фото: Getty Images

11 липня на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) країнам-членам так і не вдалося погодити 18-й пакет санкцій проти Росії – його ухвалення продовжує блокувати Словаччина.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на кількох дипломатів ЄС на умовах анонімності

Деталі: "Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ", – заявив один з дипломатів.

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Як зазначено, не виключено, що посли ЄС у Брюсселі можуть зібратись на вихідних з метою обговорення санкцій.

При цьому співрозмовники "ЄвроПравди" висловили надію, що протягом вихідних позицію Словаччини вдасться змінити.

Якщо Словаччину не вдасться переконати, то пакет санкцій буде обговорений (і, можливо, затверджений) міністрами закордонних справ у вівторок, 15 липня, на засіданні Ради ЄС.

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Нагадаємо:

  • Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.
  • Як заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо, Словаччина блокуватиме нові санкції, доки не отримає чітких гарантій, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року. 

ЄССловаччина
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