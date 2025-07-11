ЄС знову не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування Словаччини

11 липня на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) країнам-членам так і не вдалося погодити 18-й пакет санкцій проти Росії – його ухвалення продовжує блокувати Словаччина.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на кількох дипломатів ЄС на умовах анонімності

Деталі: "Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ", – заявив один з дипломатів.

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Як зазначено, не виключено, що посли ЄС у Брюсселі можуть зібратись на вихідних з метою обговорення санкцій.

При цьому співрозмовники "ЄвроПравди" висловили надію, що протягом вихідних позицію Словаччини вдасться змінити.

Якщо Словаччину не вдасться переконати, то пакет санкцій буде обговорений (і, можливо, затверджений) міністрами закордонних справ у вівторок, 15 липня, на засіданні Ради ЄС.

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