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ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России из-за блокировки Словакии

Татьяна Высоцкая, Ирина КутелеваПятница, 11 июля 2025, 18:58
ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России из-за блокировки Словакии
Иллюстративное фото: Getty Images

11 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) странам-членам так и не удалось согласовать 18-й пакет санкций против России - его принятие продолжает блокировать Словакия.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности

Детали: "Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против РФ", – заявил один из дипломатов.

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Как отмечается, не исключено, что послы ЕС в Брюсселе могут собраться на выходных с целью обсуждения санкций.

При этом собеседники "ЕвроПравды" выразили надежду, что в течение выходных позицию Словакии удастся изменить.

Если Словакию не удастся убедить, то пакет санкций будет обсужден (и, возможно, утвержден) министрами иностранных дел во вторник, 15 июля, на заседании Совета ЕС.

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Напомним:

  • Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
  • Как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, Словакия будет блокировать новые санкции, пока не получит четких гарантий, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

ЕССловакия
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