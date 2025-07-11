ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России из-за блокировки Словакии
11 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) странам-членам так и не удалось согласовать 18-й пакет санкций против России - его принятие продолжает блокировать Словакия.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности
Детали: "Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против РФ", – заявил один из дипломатов.
Как отмечается, не исключено, что послы ЕС в Брюсселе могут собраться на выходных с целью обсуждения санкций.
При этом собеседники "ЕвроПравды" выразили надежду, что в течение выходных позицию Словакии удастся изменить.
Если Словакию не удастся убедить, то пакет санкций будет обсужден (и, возможно, утвержден) министрами иностранных дел во вторник, 15 июля, на заседании Совета ЕС.
Напомним:
- Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
- Как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, Словакия будет блокировать новые санкции, пока не получит четких гарантий, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.