ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России из-за блокировки Словакии

11 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) странам-членам так и не удалось согласовать 18-й пакет санкций против России - его принятие продолжает блокировать Словакия.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности

Детали: "Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против РФ", – заявил один из дипломатов.

Реклама:

Как отмечается, не исключено, что послы ЕС в Брюсселе могут собраться на выходных с целью обсуждения санкций.

При этом собеседники "ЕвроПравды" выразили надежду, что в течение выходных позицию Словакии удастся изменить.

Если Словакию не удастся убедить, то пакет санкций будет обсужден (и, возможно, утвержден) министрами иностранных дел во вторник, 15 июля, на заседании Совета ЕС.

РЕКЛАМА:

Напомним: