Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США

Президент Володимир Зеленський каже, що співпраця з американською стороною продовжиться наступного тижня, а зараз влада вже має "хороші сигнали", зокрема підтверджує відновлення постачань військової допомоги.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні 11 липня

Пряма мова: "Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати".

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Деталі: Окремо Зеленський сказав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з міжнародними партнерами, по кожному результату, який очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

"Висновки будуть – персональні кадрові висновки. Слава Україні!", – додав він.