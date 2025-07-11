Зеленский рассказал о "хороших сигналах" из США

Президент Владимир Зеленский говорит, что сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас власть уже имеет "хорошие сигналы", в частности подтверждает возобновление поставок военной помощи.

Источник: глава государства в вечернем обращении 11 июля

Прямая речь: "Есть политические сигналы высокого уровня - хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать".

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Детали: Отдельно Зеленский сказал, что ожидает детальных отчетов от членов правительства, от команды Офиса по каждой договоренности с международными партнерами, по каждому результату, который ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении.

"Выводы будут – персональные кадровые выводы. Слава Украине!", – добавил он.