Білорусь і Росія мають намір створити власну модель штучного інтелекту, яка ґрунтуватиметься на "традиційних цінностях" і "буде зрозумілою" для жителів цих країн.

Джерело: держсекретар "Союзної держави" Сергій Глазьєв на міжнародній конференції, цитує білоруське держінформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Стоїть завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об'єктивну інформацію".

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Деталі: За словами Глазьєва, зараз молодь Білорусі користується переважно іноземними чатами ШІ - американськими, китайськими.

"Однак останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що один зі знаменитих чатів впав у расизм, нацизм і прославляння фашизму (імовірно, відсилка до історії з чат-ботом штучного інтелекту Grok від Ілона Маска, який неодноразово хвалив Адольфа Гітлера і поширював антисемітську риторику -ред.). Тож треба дуже обережно ставитися до того, які цінності закладаються всередину ШІ", - додав держсекретар.