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Россия и Беларусь надумали создать свою модель ИИ с "традиционными ценностями"

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 20:48
Россия и Беларусь надумали создать свою модель ИИ с традиционными ценностями
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Беларусь и Россия намерены создать собственную модель искусственного интеллекта, которая будет основываться на "традиционных ценностях" и "будет понятна" для жителей этих стран.

Источник: госсекретарь "Союзного государства" Сергей Глазьев на международной конференции , цитирует белорусское госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию".

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Детали: По словам Глазьева, сейчас молодежь Беларуси пользуется в основном иностранными чатами ИИ - американскими, китайскими.

"Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма (вероятно отсылка к истории с чат-ботом искусственного интеллекта Grok от Илона Маска, который неоднократно хвалил Адольфа Гитлера и распространял антисемитскую риторику -ред.). Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ", – добавил госсекретарь.

Искусственный интеллектРосcияБеларусь
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