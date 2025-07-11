Порошенко: Обшуки у Шабуніна – наступ на антикорупційні структури, щоб прикрити заробітки на війні

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна є частиною масштабної кампанії влади проти антикорупційної інфраструктури, за якою, на його думку, стоїть прагнення приховати зловживання під час війни.

Джерело: заява Петра Порошенка у соцмережах, офіційна заява фракції "Європейська Солідарність"

Пряма мова Порошенка: "Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів моєї каденції".

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Деталі: Порошенко наголосив, що обшуки в Шабуніна розцінює не як окремий епізод, а як частину "тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні".

"Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроект слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях… Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору", – вважає Порошенко.

Він додав, що така ситуація потребує спільної реакції суспільства, громадських організацій та міжнародних партнерів.

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Фракція "ЄС" також оприлюднила окрему заяву, в якій вимагає негайного перезавантаження Державного бюро розслідувань, звинувативши відомство у виконанні політичних замовлень.

Дослівно "ЄС": "Європейська Солідарність" вимагає негайного перезавантаження ДБР, яке з правоохоронного органу перетворилося на Державне Бюро Розправ з опозицією, критиками влади, бізнесом і неугодними Банковій.

ДБР, яке має 100% бронь від мобілізації, в повному складі зникло з Києва в страшні дні лютого 2022 року, емігрувавши на Закарпаття і Львівщину. Після деокупації Києва ДБРівці повернулися в столицю і заступили до улюбленої справи – зачистка нелояльних до ОП".

У "ЄС" наголошують, що справа Шабуніна - ще один епізод у низці політично мотивованих дій ДБР. У партії нагадали, що бюро вже неодноразово порушувало справи проти опозиційних діячів і журналістів, зокрема за зверненнями колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича та екснардепа Андрія Деркача.

У фракції також вимагають відставки керівника ДБР, звіту перед парламентом, прийняття законопроєкту про заборону позасудових обшуків.

Передісторія: