Порошенко: Обыски у Шабунина – наступление на антикоррупционные структуры, чтобы прикрыть заработки на войне

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина являются частью масштабной кампании власти против антикоррупционной инфраструктуры, за которой, по его мнению, стоит стремление скрыть злоупотребления во время войны.

Источник: заявление Петра Порошенко в соцсетях, официальное заявление фракции "Европейская Солидарность"

Прямая речь Порошенко: "Можно по-разному относиться к деятельности Виталия Шабунина, но при любых обстоятельствах у нас происходил диалог. Я благодарен ему за помощь в создании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине во времена моей каденции".

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Детали: Порошенко отметил, что обыски у Шабунина расценивает не как отдельный эпизод, а как часть "тотального наступления власти и нанятой ею портновской судебно-правоохранительной мафии на антикоррупционные органы с целью прикрыть тех, кто зарабатывает на войне".

"Это часть одного большого процесса. Как и срыв назначения нового главы БЭБ, и феерический законопроект слуг об амнистии всем, кто совершил преступления на оборонных закупках... Но это, к сожалению, и часть процесса построения в Украине авторитарного режима, что является угрозой нашему европейскому выбору", - считает Порошенко.

Он добавил, что такая ситуация требует совместной реакции общества, общественных организаций и международных партнеров.

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Фракция "ЕС" также обнародовала отдельное заявление, в котором требует немедленной перезагрузки Государственного бюро расследований, обвинив ведомство в выполнении политических заказов.

Дословно "ЕС": "Европейская Солидарность" требует немедленной перезагрузки ГБР, которое из правоохранительного органа превратилось в Государственное Бюро Расправ с оппозицией, критиками власти, бизнесом и неугодными Банковой.

ГБР, имеющее 100% бронь от мобилизации, в полном составе исчезло из Киева в страшные дни февраля 2022 года, эмигрировав на Закарпатье и Львовщину. После деоккупации Киева ГБРовцы вернулись в столицу и приступили к любимому делу - зачистке нелояльных к ОП".

В "ЕС" отмечают, что дело Шабунина - еще один эпизод в череде политически мотивированных действий ГБР. В партии напомнили, что бюро уже неоднократно возбуждало дела против оппозиционных деятелей и журналистов, в частности по обращениям бывшего заместителя главы администрации президента Януковича и экс-нардепа Андрея Деркача.

Во фракции также требуют отставки руководителя ГБР, отчета перед парламентом, принятия законопроекта о запрете внесудебных обысков.

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